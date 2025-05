Torino-Inter 0-2 Inzaghi avvicina Conte sotto il diluvio | decisivi Zalewski e Asllani

L'Inter passa agilmente sul campo del Torino e vince per 0-2, agganciando così il Napoli in vetta alla classifica. Aspettando la sfida di questa sera al Maradona contro il Genoa, dunque,. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Torino-Inter 0-2, Inzaghi avvicina Conte sotto il diluvio: decisivi Zalewski e Asllani

Altre fonti ne stanno dando notizia

Jacobelli: «Inter, tanti impegni per tre obiettivi. La scelta di Inzaghi non mi stupisce» - L’Inter di Inzaghi grazie alla bravura dei suoi giocatori ed allenatore è costretto ad un tour de force non indifferente. Xavier Jacobelli presenta il derby di Coppa Italia con un’Inter favorita ed un Milan assetato di riscatto.CONVINZIONE – L’Inter domani affronterà il Milan in coppa Italia, l’unica squadra quest’anno che è riuscita a mettere in crisi le certezze dei nerazzurri più di una volta. 🔗Leggi su inter-news.it

Libero ora difende Inzaghi e dà attenuanti all’Inter, che non avrebbe una rosa “extra-large” - L’edizione odierna di Libero si sofferma sulla stagione dell’Inter quanto a prestazioni e scelte di Inzaghi. Il tecnico dell’Inter era stato più volte attaccato dal quotidiano per le sue scelte tecniche, oggi viene strenuamente difeso perché si parte dal presupposto che “non si dica che l’Inter abbia una rosa extra-large” (ne siamo certi? E chi ce l’ha, allora? ndr) e che “Inzaghi non ha potuto fare l’Inzaghi”. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Inter Cagliari, Inzaghi sceglie il turnover: ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto! - di RedazioneInter Cagliari si avvicina, Simone Inzaghi pensa al turnover per il match di Serie A, ecco chi farà il suo esordio dal primo minuto a San Siro, i dettagli Nemmeno il tempo di godere della vittoria contro il Bayern Monaco che Simone Inzaghi prepara la sfida di Serie A in arrivo. Di chi parliamo? Semplice, di Inter Cagliari. Secondo quanto riportato da Tuttosport il mister dei nerazzurri sceglierà la via del turnover sì, ma pur sempre calibrato. 🔗Leggi su internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Torino-Inter 0-2 Inzaghi aggancia Conte sotto il diluvio. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Torino-Inter 0-2: Zalewski e Asllani regalano altri tre punti a Simone Inzaghi e mettono pressione al Napoli di Antonio Conte - SERIE A - La squadra di Simone Inzaghi passa all'Olimpico Grande Torino con il punteggio di 2-0. Apre le danze il gol-capolavoro di Zalewski nel primo tempo e l ... 🔗eurosport.it

Le pagelle di Torino-Inter 0-2: Zalewski è l'ennesima magia del mago Simone Inzaghi, de Vrij professore, Asllani ancora in gol - SERIE A - Il match valido per la 36a giornata finisce 0-2. Zalewski da mezz'ala-ibrida funziona alla perfezione, Asllani segna ancora su rigore e de Vrij si con ... 🔗eurosport.it

Champions League, Inter-Bayern si avvicina: il programma della vigilia e l'orario della conferenza di Inzaghi - Inter-Bayern Monaco si avvicina e la UEFA rende noto il programma ... del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Simone Inzaghi e un giocatore nerazzurro parleranno alla stampa martedì ... 🔗msn.com