Torino-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellinodellapartita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2024-2025.FATTO QUANTO DOVUTO – L’Inter fa il suo e almeno fino alle 20.45 è in testa alla classifica di Serie A a pari punti col Napoli. Un gol in avvio di ciascun tempo per battere il Torino nella tormenta, con il diluvio che ha portato all’Interruzione dellapartita in chiusura di prima frazione e con un Intervallo di mezz’ora. Poi, quando si riprende a giocare, subito rigore per fallo di Vanja Milinkovic-Savic su Mehdi Taremi e rigore trasformato di nuovo da Kristjan Asllani. Che vale il raddoppio, visto che in precedenza aveva segnato Nicola Zalewski. Ora la palla passa alla diretta concorrente, contro il Genoa. Questo il tabellino di Torino-Inter. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Torino-Inter 0-2, il tabellino della partita della 36ª giornata di Serie A

