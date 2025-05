Torino-Inter 0-2 decidono Zalewski e Asllani

L'Inter, reduce dalla straordinaria emozione della Champions League, torna in campo per il campionato e conquista una vittoria fondamentale contro il Torino, battendo i granata 2-0. All'Olimpico, le reti di Zalewski e Asllani, trasformato su rigore, assicurano il successo. Il tecnico Inzaghi, per questa sfida, cambia praticamente tutta la squadra, mantenendo solo due titolari rispetto all'ultima gara europea.

Torino (ITALPRESS) – Dopo l’emozionante notte di Champions, l’Inter torna a focalizzarsi sul campionato e vince sotto il diluvio per 2-0 contro il Torino. All’Olimpico, decidono le reti di Zalewski e di Asllani (su rigore). Rispetto all’undici iniziale di mercoledì, Inzaghi ne cambia nove, confermando da titolari i soli Bisseck e Bastoni: il tandem d’attacco è composto da Correa e Taremi, mentre Zalewski viene schierato mezzala. Sono rimasti a Milano Lautaro, Mkhitaryan e Pavard. Nonostante una formazione ampiamente rimaneggiata, l’Inter parte subito forte, sbloccando il risultato al 14? con Zalewski. L’esterno ex Roma si libera di Gineitis con una finta di corpo, per poi far partire un destro a giro diretto all’angolino che non lascia scampo a Milinkovic. Dopo l’1-0 i nerazzurri non si accontentano e sfiorano il raddoppio grazie al quasi autogol di Masina, Intervenuto goffamente per deviare una conclusione di Darmian. 🔗Leggi su Ildenaro.it

