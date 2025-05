Torino, parla Cairo: «Col Verona reazione di rabbia. Riscatto Elmas e futuro Ricci? Vi dico la mia» – VIDEO - Torino, Urbano Cairo interviene dinanzi ai giornalisti dopo il match col Verona, dalla partita al rinnovo di Elmas e il futuro di Ricci, la video intervista (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Non può dirsi soddisfatto il Torino per il pareggio ottenuto questo pomeriggio tra le mura amiche contro il Verona, non […] 🔗 Leggi su calcionews24.com

Torino, Cairo: "Proveremo a riscattare Elmas". E dribbla la domanda sul futuro di Ricci - Il Torino non va oltre l`1-1 in casa contro il Verona nella 31esima giornata di Serie A. I granata sbagliano un rigore con Che Adams e vanno...

Il Torino spreca e sbaglia, Elmas risolve: il Verona ottiene un punto! - Il Torino spreca la chance del vantaggio su rigore e poco subisce la rete del Verona. Immediata, però, la reazione granata col gol di Elmas che decide l'1-1 finale all'Olimpico.PRIMA FRAZIONE – In contemporanea con Empoli-Cagliari, scendono in campo anche Torino e Verona per la gara della trentunesima giornata. All'Olimpico i padroni di casa dettano il gioco, ma non riescono a creare grosse occasioni da gol.