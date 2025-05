Top scarpe e borse uncinetto Facili da indossare ma con un tocco elegante

Per le più esperte si possono trovare online tutorial e schemi per realizzarli con le proprie mani, per chi invece con gomitoli e filo proprio non ci fare potrà facilmente scegliere tra le tante proposte uncinetto della Primavera-Estate 2025: dal top alla gonna, dalla borsa alle scarpe. Top e bikini all’uncinetto: l’ispirazione arriva dalle sfilate X La tendenza uncinetto estiva conserva un animo romantico e può essere scelta per semplici dettagli del look, un sandalo o un giacchino, o potrà diventare il capo principale dell’outfit, puntato su abiti e coordinati completamente crochet. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Top, scarpe e borse uncinetto. Facili da indossare ma con un tocco elegante

Uno dei miei centrini preferiti che ho fatto recentemente a uncinetto.Per lo schema ho seguito un video di Just Vintage Crochet su youtube.#uncinetto #centrino #fiberarts #crochet #doily Leggi la discussione

Salem, il guardiano dei gomitoli.É una foto un po’ vecchiotta dal momento che ho tolto il piumone da un po’ di tempo ma credo che mi rispecchi abbastanza.#gatti #gattonero #uncinetto #crochet #hobbit #slowLife Leggi la discussione

