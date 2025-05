‘Top Barman Junior’ Gli studenti vincitori

Non una esercitazione, ma un contest vero e proprio quello promosso dal polo ‘Urbani’ con il ‘TopBarmanJunior’, coinvolgendo esclusivamente studenti, in tutto 17, dell’indirizzo enogastronomico delle sedi di Porto Sant’Elpidio e di Sant’Elpidio a Mare. Per una intera mattinata i ragazzi si sono cimentati, davanti alla giuria, nella preparazione di cocktail, mocktail e caffetteria, sotto lo sguardo attento di studenti delle prime classi.Preziosa la collaborazione di Aibes (Associazione Barman e Sostenitori) Marche col consigliere nazionale Leonardo Paglialunga, in giuria insieme al Barman Alessandro Governatori, con Anna Enrica Tosoni (referente sezione Marche), Gabriella Traini e Stefan Bilan (entrambi in giuria per la caffetteria), mentre Miguel Catalini e Sirio Bonfiglioli hanno dato un supporto tecnico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Top Barman Junior’. Gli studenti vincitori

