Toni Servillo sceglie il Sannio | una giornata al rifugio Camposauro

IDDU – L’ULTIMO PADRINO: Toni Servillo e Elio Germano protagonisti in prima TV su Sky Cinema e NOW - Arriva in prima TV su Sky Cinema IDDU – L’ULTIMO PADRINO con Toni Servillo ed Elio Germano, in onda lunedì 31 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Presentato in concorso all’81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, IDDU – L’ULTIMO PADRINO racconta la storia liberamente ispirata a fatti realmente accaduti durante la latitanza di Matteo Messina Denaro. 🔗Leggi su digital-news.it