Toc toc estate alle porte | presentato il Cre 2025 Il vescovo | Riempite gli oratori di preziose briciole d’amore

Un “rito” che si ripete ogni anno, destinato a moltiplicarsi nel corso dell’ estate in tutte le parrocchie della Diocesi. È stata colorata da giovanile entusiasmo la presentazione del Cre 2025 , tenutasi sabato 10 maggio nell’auditorium del Seminario di Bergamo alla presenza del vescovo monsignor Francesco Beschi, dopo l’anteprima di venerdì 9 maggio e prima della doppia replica di domenica 11 maggio.Il team di animatori “ oratori bg” coordinato da don Gabriele Bonzi ha sprigionato energia con un paio d’ore di canti, balli, parti recitate e giochi che hanno calamitato l’attenzione di centinaia di giovanissimi animatori arrivati da ogni parte della provincia.“Quest’ estate – hanno spiegato a più riprese – vogliamo guardare al Giubileo come un evento straordinario da celebrare e che sentiamo prezioso per aiutare a rileggere l’ordinario, a riscoprire uno stile di abitare la storia più umano, fraterno e sostenibile, facendoci fare esperienza di un Dio venuto tra noi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

