Il pubblico pinkfloydiano ha trovato soddisfazione in un’Opera senza eguali, grazie alla straordinaria performance de The Pink Floyd Legend al teatro Olimpico di Roma. Con un'esecuzione magistrale, la band ha riportato in vita l’epica narrativa de The Wall, offrendo uno spettacolo che ha toccato le corde emotive di chi desidera ricollegarsi a un capolavoro intramontabile, capace di dare voce e forma a sentimenti universali.

Sono state soddisfatte le aspettative del pubblico pinkfloydiano per un' Opera senza eguali.The Pink Floyd Legend hanno egregiamente riportato sul palcoscenico del teatro Olimpico di Roma, una splendida, leggendaria performance, cavalcando le onde di un' Opera maxima di un gruppo passato alla storia e che ha saputo scriverla, The Pink Floyd.The WALL è stata in grado di dare una posizione a chi non l' aveva, infondendo consapevolezza su una realtà dove il "diritto di vita" non era scontato. È stata necessaria l'illusione o la speranza per una via d'entrata ed una via d'uscita per quello che è stato un "annebbiamento mentale" che in molti, soprattutto in quegli anni, hanno vissuto. L' Opera è stata compagna di viaggio nell' inquietudine umana, legata anche alla trasposizione politico – sociale degli anni.

