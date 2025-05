The Last of Us 2 E5 | Dina incinta ricerca di Abby e possibile ritorno del Cordyceps

La nuova puntata di The Last of Us 2 si preannuncia ricca di emozioni, con il quinto episodio in arrivo il 12 maggio 2025. I fan possono seguirne la trasmissione su Sky e in streaming su NOW, pronti a scoprire i colpi di scena e le trame avvincenti che caratterizzano la serie. Tra le novità, la gravidanza di Dina e la ricerca di Abby, promettendo un episodio imperdibile.

La nuova puntata di The Last of Us 2 attira l’attenzione degli appassionati, con il quinto episodio in arrivo alle prime ore del 12 maggio 2025, in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie, trasmessa su Sky e in streaming su NOW, continua a sorprendere con trame e colpi di scena che richiamano l’atmosfera del . L'articolo The Last of Us 2 E5: Dinaincinta, ricerca di Abby e possibileritorno del Cordyceps è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - The Last of Us 2 E5: Dina incinta, ricerca di Abby e possibile ritorno del Cordyceps

