Amicizia, crisi di coppia e colpi di scena stagionali: The FourSeasons è la nuova serie Netflix che mescola risate e riflessioni, con un cast stellare capitanato da Tina Fey e Steve Carell. Disponibile dal 1° maggio, la commedia agrodolce esplora l’evoluzione delle relazioni d’amore e d’amicizia attraverso le stagioni dell’anno, portando sullo schermo una narrazione che si alterna tra emozioni, trasformazioni e verità scomode.La rivelazione che cambia tuttoCosa succede quando una lunga amicizia viene scossa da una rivelazione improvvisa? La risposta in The FourSeasons è: tutto cambia. La trama segue sei amici che, dopo anni di vacanze stagionali e tradizioni consolidate, si ritrovano ad affrontare una scossa inaspettata. Nick (Steve Carell), uno degli amici storici del gruppo, annuncia di aver lasciato la moglie Anne (Kerri Kenney-Silver) dopo venticinque anni di matrimonio per intraprendere una relazione con Ginny (Erika Henningsen), una giovane donna completamente diversa da ciò che avevano costruito insieme. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - The Four Seasons su Netflix, quando l’amore cambia con le stagioni

The Four Seasons: data di uscita, cast e teaser trailer della serie Netflix di Tina Fey - Netflix svela la data di uscita e il primo teaser trailer della serie The Four Seasons, creata da Tina Fey e con protagonisti Colman Domingo e Steve Carell. Netflix ha annunciato che The Four Seasons, la nuova serie comica firmata da Tina Fey (Mean Girls), debutterà il 1° maggio. Lo show si ispira all'omonimo film del 1981, scritto, diretto e interpretato da Alan Alda. Oggi è stato anche rilasciato il primo teaser ufficiale, insieme ad alcune immagini in anteprima che potete trovare di seguito. 🔗Leggi su movieplayer.it

The Four Seasons: il trailer della serie con Tina Fey e Steve Carell in arrivo a maggio su Netflix - A maggio arriverà sugli schermi di Netflix la nuova serie The Four Seasons, creata e interpretata da Tina Fey, ecco il trailer. Netflix ha condiviso il trailer della nuova serie The Four Seasons, creata da Tina Fey e in arrivo in streaming dal 1° maggio. Lo show si ispira all'omonimo film realizzato nel 1981 che è stato scritto, diretto e interpretato da Alan Alda. Cosa racconterà la serie The Four Seasons avrà al centro della trama tre coppie composte da Kate (Tina Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver), Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani). 🔗Leggi su movieplayer.it

The Four Seasons, la recensione della serie Netflix - Un gruppo di amici si ritrova stagione dopo stagione, tra separazioni, nuove relazioni e vecchi nodi irrisolti. Un racconto brillante e malinconico sull’età in cui si fanno i conti con se stessi 🔗Leggi su vanityfair.it

The Four Seasons su Netflix, quando l’amore cambia con le stagioni - Sei amici, quattro stagioni, una rivelazione improvvisa. The Four Seasons è la nuova serie Netflix. Tra notizie inaspettate e vacanze movimentate, nulla sarà più come prima. 🔗panorama.it

“The Four Seasons”, a 50 anni c’è molto da ridere - Certe serie tv insegnano cose. Se a cinquant’anni divorziate e vi mettete con una ragazza di trenta, i rischi non sono soltanto quelli intuibili. Arriverà anche il giorno in cui andrete a una cena con ... 🔗repubblica.it

The Four Seasons su Netflix: quando le vacanze tra coppie diventano distruttive (mostrando chi siamo davvero) - The Four Seasons è la serie Netflix ci invita a riflettere su quanto sia complesso – e prezioso – crescere insieme agli altri senza perdersi di vista ... 🔗vogue.it

