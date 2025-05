The Couple non va in onda | perché il motivo

The Couple non va in onda: perché, il motivoperché questa sera, 11 maggio 2025, non va in onda The Couple? Il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 è stato interrotto bruscamente da Mediaset nel pomeriggio dell’8 maggio, dopo i bassi ascolti registrati nelle ultime puntate. Così la puntata inizialmente prevista per oggi, che doveva essere la finale, è stata cancellata. Mediaset ha deciso di devolvere l’intero montepremi di un milione di euro in beneficienza, all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Ecco perché la puntata di The Couple di oggi non va in onda. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - The Couple non va in onda: perché, il motivo

Segui queste discussioni sui social

Vous connaissez les érotypes ?Chouette approche #sexualité #psychologie #couple mais pas queUn partage bien raccord pour un dimanche en fin d'après-midi, histoire de savourer encore un peu du week-end en compagnie ou en solo.#vulve #spirit… Leggi la discussione

Une date sangsationnel #fleurbleue #couple #humour (Studio Bagel) ch/UfJaRJriWso Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mister Movie | Mediaset chiude “The Couple” prima della finale, ecco a chi va il montepremi milionario - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. La finale salta, gli ascolti crollano, ma l’epilogo è da applausi: il premio da un milione di euro finisce in beneficenza. 🔗Leggi su mistermovie.it

The Couple – Una vittoria per due non va in onda il 5 maggio: chi sostituisce Ilary Blasi - Era atteso, come ogni lunedì sera, ma stavolta qualcosa cambia. The Couple – Una vittoria per due non va in onda il 5 maggio, com’era stato già annunciato tramite la modifica dei palinsesti. E, quindi, chi prenderà il posto di Ilary Blasi? Non è però un semplice slittamento di programmazione. È un piccolo terremoto televisivo che interrompe il percorso di un reality che non ha convinto a pieno il pubblico, ancora però curioso di delineare i labili confini tra strategia e sentimento. 🔗Leggi su dilei.it

“Ti devi dare una calmata”. Brigitta furiosa e Benedicta se ne va: lite a The Couple tra le sorelle Boccoli - All’interno del reality “The Couple”, le tensioni tra Benedicta e Brigitta Boccoli sono esplose in maniera clamorosa, catturando immediatamente l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti. Dopo una sfida affrontata nella temuta White Room, le due sorelle, da sempre molto legate, si sono ritrovate ai ferri corti in uno scontro acceso e, a tratti, velenoso. La scena si è aperta con Benedicta che, visibilmente nervosa e infastidita, ha chiesto alla sorella: “Parlo davanti a tutti o parliamo io e te?”, rivelando così quanto la situazione fosse già sfuggita di mano. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

The Couple, perché è stata cancellata la finale del programma di Ilary Blasi: il motivo; The Couple di Ilary Blasi, chiusura anticipata: così si ridisegna la primavera di Mediaset; Flop di «The Couple», il reality su Canale 5, condotto da Ilary Blasi chiude in anticipo. Non andrà in onda neppure la finale prevista l'11 maggio; The Couple chiude prima della finale, interrotto oggi: il montepremi di un milione di euro va in beneficenza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple, perché è stata cancellata la finale del programma di Ilary Blasi: cosa manda in onda Mediaset e cosa sarà del montepremi - Stasera in tv, domenica 11 maggio, non andrà in onda la finale di The Couple. Il programma di Ilary Blasi è stato cancellato con la ... 🔗msn.com

The Couple, perché è stata cancellata la finale del programma di Ilary Blasi: il motivo - Stasera in tv, domenica 11 maggio, non andrà in onda la finale di The Couple. Il programma di Ilary Blasi è stato cancellato con la chiusura anticipata. Giovedì 8 maggio ... 🔗msn.com

The Couple chiude prima della finale, interrotto oggi: il montepremi di un milione di euro va in beneficenza - The Couple chiude prima di domenica 11 maggio e non avrà una puntata finale. Il reality game di Canale 5 si interrompe con un gesto di solidarietà: il montepremi da un milione di euro andrà in benefic ... 🔗fanpage.it