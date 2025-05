Terre d’Acqua l’Unione va avanti Al vertice il ticket Martelli-Falzone

l’Unione dei Comuni di Terred’Acqua, nonostante l’uscita di Persiceto e Sant’Agata che scatterà dal gennaio 2026, va avanti. L’altra sera, durante il consiglio dell’ente tenutosi nella sala consiliare del Comune di San Giovanni, sono stati nominati il presidente e il vice presidente. Marco Martelli, già sindaco di Crevalcore al secondo mandato amministrativo, è stato eletto presidente. Mentre il suo vice è Giampiero Falzone, primo cittadino di Calderara, anch’egli al secondo mandato."Andiamo avanti – spiega Martelli – non per sopravvivere ma per rilanciare l’Unione verso nuovi obiettivi. Quello principale è di essere al servizio dei cittadini dando loro appunto servizi efficienti e puntuali. La prima priorità è quella di trovare una sede nuova per l’Unione. Visto che dal prossimo gennaio non potremo più servirci per le riunioni di giunta e di consiglio del palazzo comunale di San Giovanni in Persiceto, dato che San Giovanni esce dall’Unione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terre d’Acqua, l’Unione va avanti. Al vertice il ticket Martelli-Falzone

