Termovalorizzatore Montello dieci giorni alla conferenza dei servizi ma 4 Comuni ne chiedono il rinvio

La convocazione risale al 7 febbraio, ma più si avvicina la data “X” del 21 maggio e più appare chiaro che una conferenza dei servizi ora, sul tema del Termovalorizzatore per cui la Montello Spa nell’estate 2023 ha presentato un’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, rischierebbe solo di aprire la strada a nuove “noie” di carattere amministrativo e legale.Ne sono convinti i sindaci di Bagnatica, Brusaporto, Costa di Mezzate e Montello, i più agguerriti del fronte del no all’installazione di un impianto che nell’idea dei proponenti servirebbe per la “produzione di energia elettrica e termica per autoconsumo” tramite l’utilizzo come combustibile dei “residui decadenti dagli impianti di recupero e riciclo dei rifiuti trattati nello stabilimento”: sono stati loro, carte alla mano, a recapitare al Settore Ambiente della Provincia la richiesta ufficiale di una momentanea sospensione della conferenza dei servizi e di una sua riattivazione una volta chiuse le altre partite aperte legate all’operatività dell’azienda. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Termovalorizzatore Montello, dieci giorni alla conferenza dei servizi ma 4 Comuni ne chiedono il rinvio

