Teotino | Due trofei non salverebbero la stagione fallimentare del Milan

In merito alla stagione del Milan, Gianfranco Teotino, intervenuto ai microfoni di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco 🔗Leggi su Pianetamilan.it

Se ne parla anche su altri siti

Milan Bologna, Furlani su Conceicao: «Vincesse due trofei nella stessa stagione eguaglierebbe Ancelotti e va tenuto in considerazione. DS e mercato…» - Milan Bologna, Furlani AD dei rossoneri, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida: le sue dichiarazioni Intervenuto a Sky prima di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, ha dichiarato: PAROLE – «Conceicao? Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione. Ora […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Furlani: «Conceiçao può diventare il primo allenatore, dai tempi di Ancelotti, a vincere due trofei in stagione» - L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è intervenuto a Sky Sport prima del match contro il Bologna in programma stasera.Furlani: «Da amministratore delegato e da tifoso non sono contento di questa stagione»La finale di Coppa Italia, quanto sono complicati questi giorni? Dall’esito di mercoledì può dipendere la permanenza di Conceiçao:«Da quando è arrivato ha vinto un trofeo e ha la possibilità di diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincere due trofei in stagione. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Furlani: «Conceiçao può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincere due trofei in stagione. Abbiamo fiducia in lui» - L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è intervenuto a Sky Sport prima del match contro il Bologna in programma stasera.Furlani: «Da amministratore delegato e da tifoso non sono contento di questa stagione»La finale di Coppa Italia, quanto sono complicati questi giorni? Dall’esito di mercoledì può dipendere la permanenza di Conceiçao:«Da quando è arrivato ha vinto un trofeo e ha la possibilità di diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincere due trofei in stagione. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Teotino: In Serie A, la rosa del Milan è inferiore solo all'Inter; Tra Milan e Inter un divario clamoroso in Società. La Coppa Italia non salverebbe nulla; Milan Futuro-SPAL, le formazioni ufficiali dell'andata dei playout; Bologna, Holm, Ndoye e Odgaard sono rientrati in gruppo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Teotino: “Un secondo trofeo salverebbe la stagione del Milan? Penso…” - Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Sky in cui ha parlato dell'attuale stagione del Milan e della Coppa Italia ... 🔗msn.com

Teotino prevede: «Inter la più forte. Ma non le vincerà tutte in Serie A» - Sul punto si è così espresso il giornalista Gianfranco Teotino a Radio Sportiva: «Uno dei miracoli che ha fatto Conte è stato di tenere il Napoli in vetta nonostante la squadra abbia perso ... 🔗inter-news.it

Udinese Milan, Teotino sicuro: «Loro due i giocatori decisivi dei rossoneri» - Udinese Milan, Gianfranco Teotino, noto giornalista, ha indicato in Leao e Theo Hernandez i due calciatori decisivi per i rossoneri ... È stata una buonissima prestazione perché il Milan non ha ... 🔗milannews24.com