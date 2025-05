Tenta di togliersi la vita salvato da sanitari e carabinieri

Un uomo di 43 anni ha tentato il suicidio nella propria abitazione sabato pomeriggio, ma è stato salvato grazie all'intervento tempestivo degli operatori dell'ambulanza. La situazione critica è stata segnalata in codice rosso dai familiari poco prima delle 17.30, permettendo così di ricevere subito le cure necessarie e evitare una tragedia.

Ha cercato di togliersi la vita tra le mura di casa l'uomo di 43 anni che sabato pomeriggio è stato salvato appena in tempo dal provvidenziale intervento degli operatori dell'ambulanza, a quanto pare allertati dai familiari. L'allarme è stato lanciato in codice rosso poco prima delle 17.30

