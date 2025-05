Tensioni tra Ucraina e Ungheria | una rete di spionaggio accende il conflitto diplomatico

Un recente scandalo di spionaggio ha portato alla luce le profonde Tensioni tra Ucraina e Ungheria, due Paesi che, pur vicini geograficamente, non godono di buoni rapporti diplomatici. Anzi. Secondo quanto riportato da Newsweek, l’Sbu, il servizio di intelligence ucraino, ha annunciato di aver smantellato una rete di agenti legati all’intelligence militare ungherese, un caso senza precedenti nella storia del Paese. L’operazione ha portato all’arresto di due ex militari ucraini, un uomo e una donna, accusati di aver passato informazioni sensibili ai loro referenti ungheresi in cambio di denaro. Se condannati, rischiano l’ergastolo. Secondo l’Sbu, la rete di spionaggio si concentrava sulla raccolta di informazioni relative alla sicurezza militare della regione della Transcarpazia, al confine con l’Ungheria. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tensioni tra Ucraina e Ungheria: una rete di spionaggio accende il conflitto diplomatico

