I Campionati Europei Under 21 di tennis tavolo 2025 si sono conclusi a Bratislava, regalando emozioni e sfide entusiasmanti. In questo prestigioso torneo giovanile, il 17enne francese Flavien Cotono e la 18enne gallese Anna Hursey hanno conquistato i titoli di singolare, dimostrando talento e determinazione. Scopriamo insieme come si sono svolte le gare e i momenti salienti di questa manifestazione nella capitale slovacca.

I Campionati EuropeiUnder 21 di Tennistavolo 2025 si sono conclusi a Bratislava. Ecco come sono andate le cose in Slovacchia nella manifestazione continentale giovanile.SingolariA prendersi il titolo sono il 17enne francese Flavien Cotono e la 18enne gallese Anna Hursey. Il transalpino si è imposto nella finalissima battendo 4-3 4-3 (16-18, 8-11, 11-1, 11-3, 11-7, 6-11, 11-9) il romeno Iulian Chirita.La britannica invece, giustiziera ieri dell’azzurrs Nicole Arlia nei quarti di finale, si è messa l’oro al collo battendo 4-1 (11-8, 11-6, 10-12, 12-10, 11-9) l’ucraina campionessa in carica Veronika Matiunina.DoppiAl maschile successo dei romeni Eduard Ionescu e Darius Movileanu che hanno regolato 3-1 3-1 (11-6, 11-5, 9-11, 11-6) il teutonico Andre Bertelsmeier e il lusitano Tiago Abiudun. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis tavolo: i risultati di tutte le categorie degli Europei Under 21

