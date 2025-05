Tennis Musetti agli ottavi a Roma ora Medvedev

Roma, 11 mag. (askanews) – Lorenzo Musetti torna agliottavi di finale agli Internazionali d’Italia: il carrarino, 8^ testa di serie del seeding, ha superato lo statunitense Brandon Nakashima, 28 del tabellone, con i parziali di 6-4, 6-3. Martedì se la vedrà con Daniil Medvedev. “È stata una partita ben giocata, l’abbiamo preparata bene – ha spiegato Musetti a Sky Sport – Conoscevo il mio avversario e sapevo come dargli fastidio, ho usato bene le variazioni e sono stato aggressivo con il dritto. Lui ha servito molto bene, ma ha avuto due game a inizio primo set e altrettanti a inizio secondo set in cui mi ha concesso di più e sono stato bravo a prendermi i break. Medvedev? Non so se parto favorito, è una partita equilibrata. Daniil è un avversario ostico e i precedenti sono datati e in altre superfici, da quel momento tante cose sono cambiate. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Tennis, Musetti batte ancora Tsitsipas, è agli ottavi a Madrid - Roma, 29 apr. (askanews) – A due settimane dal successo a Montecarlo, Lorenzo Musetti vince ancora contro Stefanos Tsitsipas. L’azzurro con una grande rimonta ha conquistato il primo parziale col punteggio di 7-5, risalendo dal 2-5 e annullando anche un set point. Nel secondo ha invece chiuso i conti con un tie-break dominato e al quarto match-point. Il suo avversario agli ottavi di finale sarà De Minaur. 🔗Leggi su ildenaro.it

Tennis, a Miami sarà Musetti-Djokovic agli ottavi - Roma, 24 mar. (askanews) – Lorenzo Musetti raggiunge gli ottavi di finale di Miami dove incontrerà Djokovic. Grande prestazione del n° 16 del mondo che ribalta Félix Auger-Aliassime, dopo averlo battuto già nella finale per il bronzo alle ultime Olimpiadi, conquistando il match col punteggio di 4-6, 6-2, 6-3. Dopo un primo parziale da dimenticare, per gli errori non forzati commessi, il classe 2002 alza il livello del suo tennis e riesce a sfruttare alla perfezione gli errori del canadese. 🔗Leggi su ildenaro.it

Tennis: Miami, Musetti ko agli ottavi contro Djokovic - Lorenzo Musetti non passa contro Novak Djokovic negli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, in Florida. Il 23enne carrarese n.16 al mondo ha ceduto al 37enne serbo n.5 per 6-2 6-2. Ai quarti Djokovic trova il 24enne statunitense Sebastian Korda (n.25), che ha battuto il 38enne francese Gael Monfils (n.46) per 6-4 2-6 6-4. 🔗Leggi su quotidiano.net

