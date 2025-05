Tardelli | Inter quelli che giocano poco l’hanno determinata col Barcellona

Tardelli ha voluto sottolineare l'efficacia della panchina dell'Inter martedì sera nell'impresa epica col Barcellona in Champions League.RISERVE ALL'ALTEZZA – A 90° minuto, Marco Tardelli ha voluto sottolineare l'utilità delle riserve dell'Inter contro il Barcellona: «Sono quelli che giocanopoco a determinare il risultato col Barcellona. I nerazzurri hanno svoltato con i cambi. Frattesi, ad esempio, lo reputo un titolare panchinaro, l'Inter ha la rosa per competere anche con le seconde linee».

Potrebbe interessarti su Zazoom: Inter-Barcellona 4-3: Frattesi decisivo, l'Inter conquista la finale di Champions League - L’Inter conquista una storica qualificazione alla finale di Champions League battendo 4-3 il Barcellona dopo 120 minuti infuocati a San Siro. Decisiva la rete di Frattesi ai supplementari, che manda i nerazzurri all’ultimo atto del torneo, in programma a Monaco di Baviera.

