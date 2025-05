Taranto tulipano di seta nera

"Per aver restituito con intensità e misura la complessità di un personaggio diviso tra autorità e conflitto interiore, incarnando le contraddizioni di una generazione adulta che ha smarrito i propri ideali. Con sguardo penetrante e presenza scenica solida, Matteo Taranto dà vita a una figura che impone rispetto ma lascia trasparire fragilità, contribuendo in modo decisivo alla profondità emotiva e narrativa di ‘Never Too Late’. Una performance profonda, essenziale, di grande rigore". Con questa importante motivazione, l’attore spezzino è stato insignito del premio per la miglior interpretazione maschile alla XVIII edizione del Festival internazionale Tulipani di setanera, per il ruolo di Giorgio Cabitza nella serie ‘Never Too Late’, diretta da Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico, disponibile su RaiPlay. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taranto, tulipano di seta nera

A Eleonora Giorgi è dedicata la XVIII Edizione del Festival Tulipani di Seta nera - Barbara De Rossi: “Non è mai stata raccontata la malattia come ha avuto il coraggio di fare lei”Con un sentito omaggio ad Eleonora Giorgi si è aperta la XVIII Edizione del Festival Tulipani di Seta nera. La coraggiosa testimonianza dell’attrice recentemente scomparsa, che ha conferito dignità al racconto della malattia, secondo la madrina della selezione dei film sociali per Rai Cinema Channel Barbara De Rossi. 🔗Leggi su 361magazine.com

FESTIVAL DEI TULIPANI DI SETA NERA: AL VIA LA 18° EDIZIONE NEL SEGNO DI PAPA FRANCESCO - Il Festival della cinematografia sociale “Tulipani di Seta Nera” abbraccia la missione testamentaria di Papa Francesco nell’occuparsi dei più fragili e delle persone che hanno bisogno dell’aiuto concreto della politica e della società civile.L’argomento, al centro delle opere finaliste al festival, è stato sviluppato grazie alla testimonianza di Monsignor Giovanni Fusco insieme alla conduttrice Lorena Bianchetti intervenuti alla presentazione del XVIII edizione del Festival in programma dall’8 all’11 maggio al The Space cinema moderno di Roma. 🔗Leggi su bubinoblog

Festival Tulipani di Seta nera, la diciottesima edizione al via con un omaggio a Eleonora Giorgi - ROMA (ITALPRESS) – Con un omaggio a Eleonora Giorgi si è aperta la XVIII Edizione del Festival Tulipani di Seta nera. La coraggiosa testimonianza dell’attrice recentemente scomparsa, secondo la madrina della selezione dei film sociali per Rai Cinema Channel Barbara De Rossi “ha fatto breccia in un muro, non mi ricordo che mai sia stata raccontata la malattia come ha avuto il coraggio di fare lei. 🔗Leggi su unlimitednews.it

