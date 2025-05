Tanjevic : « Oscar e Delibasic a Caserta sarebbero stati la coppia migliore di sempre . Donkic non è più il grande »Boscia Tanjevic una leggenda del basket. Ha 78 anni. Da allenatore ha vinto praticamente tutto, anche un oro Europeo con la Nazionale italiana. È l’uomo che – un secolo fa – portò il grande basket a Caserta . È l’uomo che ha lanciato, tra gli altri, Delibasic e Bodiroga.Relevo lo intervista.«Ricordo quando trattammo con Lolo Sainz (presidente del Real Madrid) il trasferimento di Mirza Delibasic al Real Madrid nel 1981. Eravamo amici in un certo senso, senza dubbio».Dove avvenne la firma? Tanjevic : «A casa del giocatore, a Sarajevo. Noi allenatori contavamo molto. Nessun direttore generale o cose del genere. Una squadra forte dovrebbe avere un allenatore così. Oggi sembriamo dipendenti dei procuratori dei nostri giocatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Oscar Piastri in pole con la McLaren nel Gp del Bahrain: Russell 2° davanti a Leclerc, Antonelli ottimo quarto - Oscar Piastri, domani, domenica 13 aprile, partirà in pole position nel Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Il pilota australiano della McLaren ha firmato il miglior tempo in 1'29"841 precedendo di 188 millesimi la Mercedes di George Russell.Terza piazza per la... 🔗Leggi su europa.today.it