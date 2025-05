Tah l’annuncio sul futuro | Voglio giocare all’estero ecco quando arriverà la decisione

Le parole di Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, sul suo futuro al termine della stagione. Tutti i dettagli in merito Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen in scadenza di contratto, ha parlato alla BILD del suo futuro. Sul tedesco c’è l’attenzione anche di club italiani come Inter e Juventus. LA decisione – «Prenderò presto una decisione. . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tah, l’annuncio sul futuro: «Voglio giocare all’estero, ecco quando arriverà la decisione»

Tah annuncia: "Futuro? Presto prenderò una decisione. Mi attrae l'idea di giocare all'estero" - Quale sarà il futuro di Jonathan Tah? Il difensore, come comunicato nelle scorse settimane, ha già annunciato il suo addio al Bayer ... 🔗msn.com

Tah annuncia: «Lascerò il Bayer Leverkusen ma non ho ancora deciso sul futuro» - Tah, nel post partita di Bayer Leverkusen St. Pauli, ha parlato circa il suo futuro. Le parole del centrale tedesco Tah, obiettivo del calciomercatoInter, ieri nel post partita di Bayer Leverkusen ... 🔗informazione.it

Tah Juve: si complica il possibile colpo a parametro zero? Spunta un nuovo ostacolo nella corsa al difensore. Tutti i dettagli - Tah Juve: sfuma il colpo a parametro zero? C’è un nuovo ostacolo nella corsa al difensore. Tutti i dettagli sul suo futuro Secondo quanto riferito da Sky Sports, è emersa una nuova rivale nella corsa ... 🔗juventusnews24.com

