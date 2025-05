Tah Inter l’annuncio del difensore sul futuro | Presto prenderò una decisione! Voglio andare all’estero…

Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen in scadenza di contratto, ha parlato alla BILD del suo futuro. Sul tedesco c'è l'attenzione anche di club italiani, anche quella del calciomercato Inter e Juventus. «Prenderò presto una decisione. Non voglio fissare una data. La verità è che non sarà tra due mesi. Quando vai in un posto dove potresti non parlare la lingua, è un'esperienza particolarmente impegnativa. Questo vale anche per il mio ruolo, che naturalmente desidero ricoprire all'interno di un team. Ci vorrebbe molto impegno per essere coinvolti in qualcosa. Ecco perché andare all'estero mi attrae così tanto». «Non ho alcuna influenza su questo.

Inter, accordo trovato per il difensore: l’annuncio dell’agente - Arrivano novità importanti sul fronte rinnovi in casa Inter: l’annuncio dell’agente che conferma l’accordo per il prolungamento del difensore.In casa Inter è già iniziata la programmazione in vista della prossima stagione. Uno dei nodi da sciogliere è sicuramente quello legato al futuro dei calciatori in scadenza, con il club nerazzurro che dovrà decidere se confermarli in rosa anche per l’anno prossimo. 🔗Leggi su rompipallone.it

Tah Inter, il Barcellona non chiude il colpo e allora si inserisce un’altra big europea! La corsa al difensore - di RedazioneTah Inter, il Barcellona non chiude il colpo e allora si inserisce un’altra big europea! La corsa al difensore tedesco coinvolge sempre più clubNelle scorse settimane il nome di Jonathan Tah era tornato un po’ timidamente ad essere accostato al calciomercato Inter. Il difensore classe 1996 in estate si libererà a parametro zero dal Bayer Leverkusen e, nonostante abbia diverse richieste in giro per l’Europa, non ha ancora trovato un accordo con nessuna squadra. 🔗Leggi su internews24.com

Bayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta i quarti di Champions? Gli aggiornamenti - di RedazioneBayern Monaco Inter, problemi in difesa per Kompany! Un difensore salta la doppia sfida? Gli aggiornamentiIl Bayern Monaco dovrà fare a meno di un elemento chiave in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Anche se mancano ancora diverse settimane all’incontro, sembra improbabile che Kim possa essere disponibile. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza nel dettaglio l’infortunio del difensore, emerso nel pomeriggio di ieri. 🔗Leggi su internews24.com

Tah annuncia: "Futuro? Presto prenderò una decisione. Mi attrae l'idea di giocare all'estero" - Quale sarà il futuro di Jonathan Tah? Il difensore, come comunicato nelle scorse settimane, ha già annunciato il suo addio al Bayer ... 🔗msn.com

Tah, l’annuncio sul futuro: «Voglio giocare all’estero, ecco quando arriverà la decisione» - Le parole di Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen, sul suo futuro al termine della stagione. Tutti i dettagli in merito Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen in scadenza di contratto, h ... 🔗calcionews24.com

Inter, salta Tah: il sostituto arriva grazie a Sommer - In casa Inter l'entusiasmo è alle stelle dopo la semifinale di Champions League con il Barcellona, ma occhio anche al mercato ... 🔗spaziointer.it

