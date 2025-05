Quale sarà il futuro di Jonathan Tah? Il difensore, come comunicato nelle scorse settimane, ha già annuncia to il suo addio al Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Trump annuncia una nuova visita di Netanyahu: “Presto negli Usa” - (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarà presto in visita negli Stati Uniti. Lo ha anticipato il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One: "Potrebbe venire la prossima settimana". In realtà, una fonte dell'amministrazione americana ha poi precisato con Axios che la visita non avverrà prima di qualche […]L'articolo Trump annuncia una nuova visita di Netanyahu: “Presto negli Usa” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com