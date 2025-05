Sveglia! Il mondo è quello di Trump

Si fa un gran parlare (spesso a sproposito) di come Donald Trump e chi è con lui invece che contro di lui siano la rovina della civiltà occidentale. Più il presidente Usa spariglia tutto, provoca e bluffa a rotta di collo, più le anime belle liberal, i radical chic, la sinistra ancora ferma al cambiamento . Sveglia! Il mondo è quello di Trump L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sveglia! Il mondo è quello di Trump

Potrebbe interessarti su Zazoom: Trump Riconosce lo Stato di Palestina? Indiscrezioni dalla Stampa Israeliana Accendono il Dibattito - Donald Trump si prepara a un annuncio che potrebbe ridefinire gli equilibri in Medio Oriente. Alla vigilia del suo imminente viaggio in Arabia Saudita, emergono indiscrezioni clamorose: l'ex presidente USA potrebbe riconoscere lo Stato di Palestina.

Se ne parla anche su altri siti

Gaza, Hamas: “Armatevi in tutto il mondo contro piano Trump”. Idf ordina evacuazione Rafah - (Adnkronos) – Chiunque sia in grado di farlo dovrebbe "prendere le armi" per impedire che si realizzi il piano per la Striscia di Gaza annunciato dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e che prevede il trasferimento di due milioni di palestinesi. E' l'appello lanciato dall'esponente di Hamas, Sami Abu Zuhri, in una nota citata […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

La Cina e i Paesi del mondo contrastano l’abuso tariffario di Trump - Aprile 2025«Non provochiamo problemi, ma non ne abbiamo paura. Pressioni e minacce non sono il modo giusto per trattare con la Repubblica Popolare della Cina». Il 5, l’agenzia di stampa Xinhua ha pubblicato la «Posizione del governo cinese per contrastare l’abuso dei dazi doganali da parte degli Stati Uniti d’America», sottolineando solennemente che di recente gli Stati Uniti d’America hanno annunciato varie scuse per abusare dei dazi doganali su tutti i partner commerciali, inclusa la Cina, violando gravemente i diritti e gli interessi legittimi di tutti i Paesi, violando gravemente le ... 🔗Leggi su ildenaro.it

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky. Tra i primi ad arrivare il presidente Mattarella. Servizio di Fabio Bolzetta. The post Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky first appeared on TG2000. 🔗Leggi su tv2000.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Il mondo non è quello che sembra Video Il mondo non è quello che sembra

Se ne parla anche su altri siti

Suona la sveglia di Trump: il mondo globale non sarà più lo stesso; Trump? Una sveglia per noi europei; La sveglia di Trump all’Europa; Perché Trump potrebbe dare la sveglia all’Europa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Suona la sveglia di Trump: il mondo globale non sarà più lo stesso - Con l’arrivo di Trump, il mondo si è dovuto attrezzare ad affrontare ... la Terra al nunzio sta»: Donald Trump ha suonato la sveglia e tutti hanno capito che la musica è cambiata. 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

L’analisi di Alan Friedman: “Sveglia: l’America è nemica. Trump non vuole trattare” - Alan Friedman, giornalista, economista ed esperto di geopolitica, non usa mezze parole per attaccare a testa bassa i dazi di Trump ... e recessione in mezzo mondo, e i Paesi più poveri ... 🔗quotidiano.net

Trump, un futuro più luminoso di quel ci aspettiamo - Trump è un uomo di affari, sogna più business, non meno, e vuole un mondo più ricco, per gli americani e non solo. Dopo decenni ... 🔗iltempo.it