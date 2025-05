Suicidio di Emanuele de Maria al Duomo di Milano il racconto dei testimoni | La piazza si è svuotata subito

Suicidio al Duomo di Milano: Emanuele De Maria si lancia dalle terrazze - Si è tolto la vita lanciandosi dalle terrazze del Duomo di Milano Emanuele De Maria, l'uomo che ieri mattina ha accoltellato un suo collega davanti all'hotel Berna dove entrambi lavoravano. De Maria è stato riconosciuto dai tatuaggi che ha su entrambe le braccia.Il suicidio è avvenuto poco dopo le 14. De Maria, a quanto si è appreso, si è lanciato senza nessuna esitazione dal camminamento nord delle terrazze del Duomo cadendo dopo un volo di circa 40 metri in corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla Rinascente. 🔗 Leggi su quotidiano.net

Milano, suicidio in Duomo: sembra sia il detenuto in fuga Emanuele De Maria - Un uomo si è suicidato a Milano gettandosi dal Duomo: secondo i primi accertamenti sarebbe Emanuele De Maria, il detenuto evaso ieri durante un permesso di lavoro, accoltellando un collega. Nel frattempo è scomparsa anche un’altra collega, una donna che lavorava nello stesso hotel.Secondo i primi accertamenti l’uomo che si è gettato dal Duomo non aveva con sé i documenti. Sembra però che sia stato identificato come De Maria grazie ai tatuaggi. 🔗Leggi su lapresse.it