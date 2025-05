Successo in piazza San Giustino per la serata Viva l’Italia Dance FOTO

In tantissimi ieri sera, 10 maggio, in piazza San Giustino a Chieti per la serataDance con il format Vival’ItaliaDance, la prima dei due giorni di festa dedicati al Santo Patrono, con la musica degli anni 2000 che ha fatto ballare veramente tutti.Grande forza e uno spettacolo carico di. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Successo in piazza San Giustino per la serata Viva l’Italia Dance [FOTO]

Segui queste discussioni sui social

United Disco Organisation - Send the Rain (Vocal Mix) #JazzDeVille #Dance #NowPlaying #UnitedDiscoOrganisation Leggi la discussione

Progressive Double Two Step @ Studio 22 with Jim Weber 20250510 203038370 Saturday's PD2 lesson is a side pass 2 skaters then 'tick tocks'Then a 360 2 a drapeThank you Jim! #pd2 #country #western #dance #dancing https://youtu.be/2VvT4r… Leggi la discussione

Su altri siti se ne discute

"Addio Nico, addio Emanuele": Chieti e Guardiagrele piangono i suoi eroi, applausi e lacrime in piazza San Giustino [FOTO e VIDEO] - Un popolo che si raccoglie, si stringe, si commuove. In piazza San Giustino, nel cuore di Chieti, oggi non si è celebrato solo un funerale. È stato un abbraccio collettivo, un grido silenzioso di dolore, un tributo d’amore a due figli di questa terra che non torneranno più.Nico Civitella ed... 🔗Leggi su chietitoday.it

Piazza San Giustino accoglie Emanuele e Nico per l'ultimo saluto: le bare a bordo dell'autoscala - Una piazza gremita, già dalle 15.30, con i colleghi schierati e pronti ad accogliere per l'ultimo saluto Emanuele Capone e Nico Civitella: i due vigili del fuoco in servizio al comando provinciale di Chieti deceduti durante un'escursionea Pennapiedimonte. L'ultimo viaggio dei due amici e colleghi... 🔗Leggi su chietitoday.it

Bici rubata da un palazzo vicino piazza San Giustino: "Aiutatemi a trovarla" - Una bicicletta sarebbe stata rubata da un palazzo in pieno centro a Chieti, vicino piazza San Giustino.La bicicletta, come segnala la proprietaria, si trovava all'ingresso del secondo piano di via dei Germanesi, traversa di corso Marrucino a pochi passi dal Duomo. "Se qualcuno ha informazioni... 🔗Leggi su chietitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Successo in piazza San Giustino per la serata Viva l’Italia Dance [FOTO]; Successo in piazza San Giustino per la serata Viva l’Italia Dance; Chieti in festa per San Giustino: il programma degli eventi di oggi e stasera si chiude in bellezza con Fausto Leali; Chieti in festa per San Giustino: il programma degli eventi di oggi e stasera si chiude in bellezza con Fausto Leali. 🔗Cosa riportano altre fonti

San Giustino: grande successo dell'iniziativa "Sicurezza in strada e in pista" - Grande successo a San Giustino, nel pomeriggio di sabato 29 aprile ... poi le condizioni amtosferiche decisamente favorevoli hanno favorito un grande afflusso di gente in piazza del Municipio e nel ... 🔗www3.saturnonotizie.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: