Stupratori e assassini | quanto fango sui militari

È il maggio di tre anni fa. A Rimini è in corso la 93esima adunata nazionale degli Alpini. Parte una prima denuncia a mezzo social, poi eccone una seconda, poi una terza, fino ad arrivare a circa cinquecento segnalazioni di fischi, commenti volgari e palpeggiamenti perpetrati dalle penne nere. Il caso diventa mediatico e ci si infilano subito le transfemministe di “Non una di meno”, che organizzano persino una contro-adunata gridando al patriarcato. Pure la sinistra istituzionale soffia sul fuoco. E così gli alpini diventano tutti molestatori, se non addirittura Stupratori. Peccato che due mesi più tardi la Procura di Rimini chiederà l’archiviazione dell’unica denuncia presentata formalmente. Tutto in una bolla di sapone. Fu la gogna più potente cui fu sottoposto il corpo nazionale tra i maggiormente stimati del Paese ma ovviamente non l’unica. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Stupratori e assassini": quanto fango sui militari

Segui queste discussioni sui social

Argentina: torturatori e stupratori di Stato ma…..ci soo voluti oltre 40 anni perchè fosse fatta giustiziaInflitti rispettivamente 24 e 20 anni di carcere a Jorge “Tigre” Acos#labottegadelbarbieri#Finestralatino-americana #AlbertoGonzále… Leggi la discussione

Stupro di gruppo al pub di #CasaPound: i fascisti Licci e Chiricozzi non risarciscono la vittima, condanne in appello confermate e revocate le attenuanti.#fascismo #fascisti #infami #stupratori Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Usa, altri 17 migranti ‘assassini e stupratori’ trasferiti in El Salvador - “La scorsa notte, nel corso di un’operazione antiterrorismo di successo con i nostri alleati in El Salvador, l’esercito degli Stati Uniti ha trasferito un gruppo di 17 criminali violenti delle gang Tren de Aragua e MS-13, tra cui assassini e stupratori”. È quanto fa sapere in una nota Marco Rubio, segretario di Stato americano. “Ancora una volta, esprimiamo la nostra gratitudine al presidente Bukele e al governo di El Salvador per la loro ineguagliabile collaborazione nel rendere i nostri paesi sicuri contro la criminalità transnazionale e il terrorismo”, ha aggiunto Rubio. 🔗Leggi su lapresse.it

Lega double-face, contro il riarmo ma anche a favore delle spese militari - Il piano di riarmo Ue appare e scompare nelle mozioni firmate dalla Lega, come in un sapiente gioco di prestigio. E così il Carroccio double-face, di guerra e di pace, […]The post Lega double-face, contro il riarmo ma anche a favore delle spese militari first appeared on il manifesto. 🔗Leggi su cms.ilmanifesto.it

Ucraina: Cremlino, pericoloso parlare di dispiegamento militari Nato - Milano, 17 mar. (LaPresse) – Le discussioni in Europa attorno al dispiegamento di militari della Nato in Ucraina sono “una tendenza assolutamente pericolosa”, visto che “creerà ulteriori motivi di escalation”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Loro creeranno ulteriori cause. Cosa ne verrà fuori? Niente di buono”, ha aggiunto Peskov. 🔗Leggi su lapresse.it

Se ne parla anche su altri siti

Stupratori e assassini: quanto fango sui militari | .it; Mattarella: Alpini sempre esempio di onore e di rispetto | .it; Lazio: Moretti (Pd), giusto lasciare ma dovevamo essere piu' vigili | .it; Province: Deriu (Ups), dopo sentenza non siamo ex ma eletti in carica | .it. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Usa, altri 17 migranti ‘assassini e stupratori’ trasferiti in El Salvador - tra cui assassini e stupratori”. È quanto fa sapere in una nota Marco Rubio, segretario di Stato americano. “Ancora una volta, esprimiamo la nostra gratitudine al presidente Bukele e al ... 🔗msn.com

Operazione di salvataggio tenta di localizzare militari statunitensi in una palude lituana - Le operazioni di salvataggio continueranno nelle prossime ore, con la speranza che il veicolo venga recuperato dal fango entro la settimana. Al momento, i nomi dei militari dispersi non sono stati ... 🔗msn.com