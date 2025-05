Studenti attori e drammaturghi | in scena tre opere nate tra i banchi

Si apre il sipario sul teatro dei ragazzi dell’Istituto Montessori-Da Vinci di Porretta Terme. Il 13 e il 14 maggio alle 21, al cinema teatro Kursaal, andranno in scena le rappresentazioni allestite dagli Studenti insieme al Teatro dell’Argine di San Lazzaro. I laboratori teatrali si sono svolti il giovedì pomeriggio durante l’anno scolastico, coinvolgendo una sessantina di Studenti, suddivisi in tre gruppi."Come ogni anno – rivela Elisa Mellini, la docente che segue l’attività teatrale – grande partecipazione, coinvolgimento e tante nuove leve. Quest’anno sarà ancora più emozionante vedere gli Studenti di quinta sul palco, gli stessi che hanno subito, all’inizio del loro percorso scolastico, le restrizioni imposte dalla pandemia". La relazione tra il teatro e l’Istituto superiore di Porretta è di vecchia data: iniziò tutto nel 1994, con una telefonata intercorsa tra la professoressa Loredana Baldo e Andrea Paolucci, ai tempi giovane teatrante in cerca di collaborazioni con le scuole del territorio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Studenti attori e drammaturghi: in scena tre opere nate tra i banchi

