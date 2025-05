Straniero trovato in una pozza di sangue | è caccia agli aggressori

Secondo episodio di violenza in poche ore a Sarno: dopo la rissa tra italiani e stranieri della notte scorsa, stasera un extracomunitario è stato rinvenuto in una pozza di sangue in Piazza Marconi, con una ferita alla gamba e il volto tumefatto. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per far luce sull'accaduto e identificare i responsabili di questo nuovo fatto di cronaca che inquieta la comunità.

Secondo episodio di violenza, nel giro di poche ore, a Sarno. Dopo la rissa tra italiani e stranieri di ieri notte, questa sera, un extracomunitario è stato trovato in una pozza di sangue, con una ferita alla gamba e il volto pieno di contusioni in Piazza Marconi. Le indaginiA dare. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Straniero trovato in una pozza di sangue: è caccia agli aggressori

