Strage infinita tuona il sindacato | Sei vittime al giorno ora basta Si deve investire sulla formazione

di Francesco Ingardia"Dalle prime indiscrezioni pare si tratti dell’ennesimo infortunio mortale in ambito edile. A nome di tutta la Cgil mi stringo attorno alla famiglia. Ma viene da indignarsi allora ancor di più sentendo parlare il governo da un anno a questa parte della famosa patente a punti: solo propaganda. Ad oggi non sappiamo quante ditte si siano registrate, e alle stesse basterà pagare una sanzione in caso di violazioni di legge al prezzo di una vita spezzata sul lavoro". Va dritta al punto, senza mezzi termini, Giancarla Casini. Non può fare altrimenti la segreteria Cgil Firenze con delega alla sicurezza sul lavoro. I freddi numeri si commentano da soli: in un solo anno solare, da gennaio a dicembre 2024 (dati Inail) nella nostra regione si sono registrati oltre 47mila infortuni di lavoratori, 68 morti bianche, 28 solo a Firenze. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Strage infinita, tuona il sindacato: "Sei vittime al giorno, ora basta. Si deve investire sulla formazione"

