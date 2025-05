Strage di Monreale un testimone | Andrea già a terra ferito poi un’altra scarica di colpi

Un colpo di casco contro Andrea Miceli intervenuto per mettere la buona ha aperto la strada alla rissa sfociata nella Strage di Monreale. Dai racconti dei testimoni agli atti dell’inchiesta sulla carneficina della notte del 26 aprile davanti a un bar di via D’Acquisto i magistrati e i carabinieri hanno ricostruito gli interminabili minuti di violenza e sangue. Tutto comincia intorno all’1,30,. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Strage di Monreale, un testimone: «Andrea già a terra ferito, poi un’altra scarica di colpi»

Segui queste discussioni sui social

strage a #BeitLahia, 2 mag2025 https://www.instagram.com/reel/DJJThgrsl9s/ e https://www.instagram.com/reel/DJJ7aU7pNW8/#GazaGenocide #Gaza #genocide #genocidio #strage #massacre #Palestine #Palestina #IsraelTerroristState Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: "Sono stato aggredito" | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok - Il giovane, accusato della morte di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto render dichiarazioni spontanee raccontando la sua versione dei fatti. Il gup ha convalidato il fermo del ragazzo 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: "Sono stato aggredito" | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok - Il giovane, accusato della morte di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto render dichiarazioni spontanee raccontando la sua versione dei fatti: "Sono pentito". Il gup ha convalidato il fermo del ragazzo 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Strage Monreale, l'ultimo gol del bomber Andrea Miceli - Ultimo omaggio degli amici e dei compagni della squadra di calcio, la "Real Pioppo", ad Andrea Miceli, una delle vittime della strage di Monreale. La bara bianca dopo i funerali è stata portata nello stadio Conca d'oro di Monreale e sistemata vicino alla porta con sopra la maglietta del bomber e la bandiera della squadra. Nello stadio è partita un'azione fin quando la palla è arrivata a un giocatore che l'ha fatta rimbalzare sulla bara e poi è finita in rete. 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Strage di Monreale, un testimone: «Andrea già a terra ferito, poi un’altra scarica di colp; Strage Monreale, in un audio la testimonianza della rissa in cui sono morti tre ragazzi: cosa emerge; Strage di Monreale, il giorno del dolore, oggi i funerali delle tre giovani vittime; Strage di Monreale, l'indagato scoppia in lacrime e si difende: Sono stato aggredito | Spunta l'audio di un presunto testimone su TikTok. 🔗Ne parlano su altre fonti

Strage di Monreale, un testimone: «Andrea già a terra ferito, poi un’altra scarica di colpi» - Ricostruiti i minuti infernali in via D’Acquisto: «Ho raggiunto Miceli per soccorrerlo, ho controllato se respirava. Sono stato preso a bottigliate» ... 🔗msn.com

Strage di Monreale, il fratello di una vittima scrive a Mattarella: “Ci aiuti” - MONREALE (PALERMO) – Marco Pirozzo, fratello di Massimo, una delle tre vittime della strage di Monreale, ha voluto mandare una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente ... 🔗livesicilia.it

Strage di Monreale, il gip: “Samuel Acquisto pericoloso e violento”. È caccia agli altri membri del branco - Un’indagine che si fa sempre più solida e inquietante, quella sulla strage di Monreale, costata la vita a Andrea Miceli, Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. Come riportato da Virgilio Fagone sul Giorna ... 🔗ilovepalermocalcio.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: