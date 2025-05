Stornara ricorda Francesco Albanese due giorni di eventi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Due giornate in ricordo di FrancescoAlbanese, il giovane di Stornara vittima di un infortunio mortale sul lavoro avvenuto il 27 febbraio 2024. In sua memoria, la comunità ha organizzato una due giorni di sport, stand enogastronomici e confronto per ricordare Francesco e sensibilizzare la. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Stornara ricorda Francesco Albanese, due giorni di eventi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Segui queste discussioni sui social

I Can’t Stop Looking at These Incredible Murals by VesodThese Murals by Vesod Are Like Portals to Another World!Explore these murals by Italian artist Vesod, who began his journey in the late 1990s as a graffiti artist influenced by classi… Leggi la discussione

Artist: #CurtisHylton in City: #Stornara / Via Don Antonio Golia, 27/ Italy - Title: "Cat and Mouse" - #Art #Streetart #Artist #Mural #Mouse #Cat #Flowers #Stramurales2024 Website: com/ Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Veglie di preghiera e messe: la comunità di Latiano ricorda Papa Francesco - LATIANO - Alle ore 20.30 di oggi, presso la chiesa Madre di Latiano, alla vigilia dei funerali che si svolgeranno domani, a Roma, si svolgerà una veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco. Tre sante messe, mentre nella capitale si celebrano i novendiali (nove giorni di messe in... 🔗Leggi su brindisireport.it

Papa Francesco, l’Argentina ricorda e prega il suo Pontefice - Non solo gli argentini in Italia, tutta l’Argentina ricorda e prega per il suo Papa. Servizio di Clara Iatosti The post Papa Francesco, l’Argentina ricorda e prega il suo Pontefice first appeared on TG2000. 🔗Leggi su tv2000.it

Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: “Tutto nasce per fiorire” - (Adnkronos) – "Tutto nasce per fiorire, lo diceva un prete. Un prete di periferia, si chiamava Francesco". Jovanotti ricorda Papa Francesco dal palco del Palaeur, nel corso della prima serata romana della sua tournée. Le sue parole vengono accolte da una lunghissima standing ovation, con qualche bandiera dell’Argentina che spunta tra il pubblico. —[email protected] (Web Info)L'articolo Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: “Tutto nasce per fiorire” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Ne parlano su altre fonti

Stornara ricorda Francesco Albanese, due giorni di eventi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; Stornara, un convegno e un torneo per ricordare il 23enne Francesco Albanese, morto in un incidente sul lavoro; Stornara, 7-8 giugno – II Edizione del Memorial “Francesco Albanese”; In ricordo di Francesco Albanese, un torneo di calcio per trasformare il dolore in sensibilizzazione. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Stornara, 7-8 giugno – II Edizione del Memorial “Francesco Albanese” - Due giornate in ricordo di Francesco, vittima innocente di un infortunio mortale sul lavoro il 27 febbraio 2024. Due giornate di sport, stand enogastronomici e confronto per ricordare Francesco e sens ... 🔗statoquotidiano.it

Padre Albanese: “Papa Francesco l’unico statista a proclamare il sacrosanto valore della pace” - ROMA – “Papa Francesco è stato l’unico statista sul ... così in un’intervista con l’agenzia Dire padre Giulio Albanese, missionario comboniano con sguardo rivolto alle “periferie ... 🔗dire.it