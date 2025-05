Storia di Anna e di suo figlio Leonardo nato con la labiopalatoschisi | Sottovalutavo la questione estetica ritenendo più importanti altri aspetti Grazie ai medici ho capito anche quanto sia fondamentale che un bambino si senta uguale agli altri

Che cosa significa per una mamma affrontare insieme al suo bambino il percorso di cura per una malformazione al volto? A raccontarlo è Anna che ha scoperto durante un’ecografia che il suo piccolo sarebbe nato con la labiopalatoschisi 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Storia di Anna e di suo figlio Leonardo, nato con la labiopalatoschisi: «Sottovalutavo la questione estetica, ritenendo più importanti altri aspetti. Grazie ai medici ho capito anche quanto sia fondamentale che un bambino si senta uguale agli altri»

Potrebbe interessarti su Zazoom: Papa Leone XIV guida il suo primo Regina Coeli: attesi 150mila fedeli a San Pietro - Oggi, domenica 11 maggio, alle ore 12, Papa Leone XIV guiderà per la prima volta la preghiera del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.

Su altri siti se ne discute

La storia di Alexandra Hildebrandt, mamma a 66 anni del suo decimo figlio: “L’età che conta è quella che mi sento” - L'attivista e direttrice di museo Alexandra Hildebrandt ha dato alla luce a 66 anni, con un parto cesareo il suo decimo figlio, concepito senza assistenza medica.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Anna Tatangelo: “A mio figlio insegno il rispetto per la compagna di suo padre. Non lo faccio per Gigi, ma per lui” - Ospite del podcast One More Time, Anna Tatangelo ha parlato della sua vita privata e del suo rapporto con l’ex Gigi D’Alessio, con il quale ha avuto un figlio, Andrea. Alla domanda del conduttore “Vostro figlio ha capito perché suo papà ha avuto altri figli poi?”, la cantante ha così risposto: “Questa è una domanda difficile. Credo che Andrea abbia la fortuna di avere una mamma che cerca di fare capire le cose”. 🔗Leggi su tpi.it

“Mio figlio con disabilità è senza medico di base: il suo l’ha ‘rifiutato’, gli altri ci dicono di no”. La storia di Emanuele - “Per me sta diventando troppo impegnativo e complicato seguire Emanuele, le chiedo gentilmente di cercare un altro collega”. Da quando ha ricevuto questo messaggio su Whatsapp, Maria Angela Seminerio è alla ricerca di un nuovo medico di base per suo figlio. Ne ha contattati una decina sul territorio. Ma pare che in provincia di Livorno – tra Collesalvetti e le frazioni di Vicarello, Guasticce e Stagno – non ci siano medici disponibili. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Storia di Anna e di suo figlio Leonardo, nato con la labiopalatoschisi: «Sottovalutavo la questione estetica, ritenendo più importanti altri aspetti. Grazie ai medici ho capito anche quanto sia fondamentale che un bambino si senta uguale agli altri; Anna Tatangelo: A mio figlio insegno il rispetto per la compagna del padre, non lo faccio per Gigi ma per lui; Anna Tatangelo: A mio figlio insegno il rispetto per la compagna di suo padre. Non lo faccio per Gigi, ma per lui; Anna Tatangelo: «A mio figlio insegno il rispetto per la compagna di suo padre perché quando ero io la donna h. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Anna Tatangelo: «A mio figlio insegno il rispetto per la compagna di suo padre perché quando ero io "la donna" ho vissuto una guerra» - Anna Tatangelo è stata ospite nella nuova puntata di "One More Time", il podcast di Luca Casadei. La cantante ha regalato ... 🔗msn.com

Anna Tatangelo: "A mio figlio insegno il rispetto per la compagna di suo padre. Non lo faccio per Gigi, ma per lui" - A questo proposito, il conduttore ha posto ad Anna la domanda: "Vostro figlio ha capito perché suo papà ha avuto altri figli poi ... Poi un riferimento alla sua storia con D'Alessio che, prima di lei ... 🔗today.it

Anna Tatangelo: “A mio figlio insegno il rispetto per la compagna del padre, non lo faccio per Gigi ma per lui” - Anna Tatangelo si è raccontata nel podcast di Luca Casadei, One More Time, parlando di alcuni periodi particolarmente difficili della sua vita, dell'inizio ... 🔗fanpage.it