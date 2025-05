Stava per salire in aereo con un pugnale nel libro

Ha davvero dell’assurdo quanto accaduto all’aeroporto di Bolzano dove, nei giorni scorsi, un’anomalia ha attirato l’attenzione degli agenti di polizia: a destare i sospetti il bagaglio a mano di un cittadino tedesco 50enne, pronto ad imbarcarsi su un volo diretto a Dusseldorf.L’anomalia era. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Stava per salire in aereo con un pugnale nel libro

Segui queste discussioni sui social

Scontro sul campo da calcio nel parmense: 15enne in rianimazione#Stava disputando una partita nel centro 'il Cervo' di CollecchioTrasportato in ospedale con l’elisoccorso per un trauma cranicoCollision on the football pitch in the #Parma… Leggi la discussione

Really enjoyable trail run this morning & getting the distance up for next month Half Marathon Trail #running #trail #stava https://strava.app.link/qusRAQG1UMb Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

Nascondeva 19 capsule di cocaina sotto il parrucchino: scoperto e arrestato mentre tenta di salire su un aereo - Un uomo è stato arrestato mentre cercava di imbarcarsi su un volo in partenza da Cartagena, in Colombia, e diretto ad Amsterdam nascondendo 19 capsule di cocaina sotto il parrucchino.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

ULTIM’ORA – RE CARLO NON PUÒ SALIRE SULL’AEREO: chiamato d’urgenza William | Sostituzione immediata - Novità importanti sulla casa reale britannica, Re Carlo costretto a dare forfait e quindi è William a prenderne le veci. Carlo III è diventato re del Regno Unito l’8 settembre 2022, alla morte della madre, la regina Elisabetta II. La sua incoronazione ufficiale è avvenuta il 6 maggio 2023 nell’Abbazia di Westminster. Il suo regno è iniziato in un periodo di transizione per il paese, con sfide economiche e politiche significative. 🔗Leggi su ilfogliettone.it

Sidney, finto manutentore tenta di salire sull’aereo col fucile carico: bloccato dai passeggeri - Un 17enne ha tentato di salire su un aereo all’aeroporto di Avalon, vicino Melbourne, con un fucile carico. Indossava un giubbotto da manutentore per evitare i controlli. Un passeggero ha notato l’arma e lo ha bloccato. L’equipaggio e altri viaggiatori lo hanno immobilizzato prima dell’arrivo della polizia di Victoria.Leggi anche: New Jersey, aereo cargo in fiamme dopo l’impatto con alcuni uccelliIl tentativo di infiltrazioneIl ragazzo è entrato nell’aeroporto attraverso un buco nella recinzione di sicurezza. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Su questo argomento da altre fonti

? Stava per salire in aereo con un pugnale nel libro; Tenta di salire sull'aereo con un pugnale nascosto in un libro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tenta di salire sull'aereo con un pugnale nascosto in un libro libro - Protagonista un tedesco di 50 anni all’aeroporto di Bolzano. Aveva detto alla polizia di aver dimenticato anni prima l’oggetto all’interno del libro: è stato denunciato per porto abusivo di arma. 🔗altoadige.it

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: