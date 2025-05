A quasi due anni dal lancio, Starfield sta perdendo pezzi importanti della sua comunità di modder. La Starfield Community Patch, uno dei progetti amatoriali più ambiziosi nati per migliorare l’esperienza di gioco, rischia la chiusura definitiva. A rivelarlo è stato il modder Pickysaurus in un messaggio sul server Discord dedicato al modding, spiegando che la patch non viene aggiornata da settembre 2024 perché il team non ha più “tempo o motivazione” per portare avanti i lavori.Come riportato da GamesRadar, il progetto era nato ben prima del debutto ufficiale del gioco, con l’obiettivo di sistemare bug e rifinire l’esperienza utente, proprio come era accaduto in passato con Skyrim e Fallout. Ma questa volta qualcosa è andato storto. alcuni membri del team hanno perso entusiasmo per il titolo, affermando che il senso di ripetitività, la mancanza di rigiocabilità e la controversa introduzione delle mod a pagamento sono gli elementi. 🔗Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Starfield, alcuni modder stanno abbandonando il gioco anche a causa di TES: Oblivion Remastered