Stanze colorate e giardini curati | La Coop va aiutata e supportata

I due nuovi locali della Cooperativa Amicizia sono colorati e accoglienti, all’esterno sono stati ricavati giardinicurati. Sono stati benedetti ieri dal parroco Iginio Passerini alla presenza di tantissime autorità e di molti cittadini soddisfatti per la riuscita della riqualificazione, frutto di un lungo impegno annunciato nel 2022 e per il quale Amicizia ha poi trovato i finanziamenti.Valeria Negrini, presidente di Federsolidarietà, ha colto l’occasione del taglio del nastro, eseguito da ragazzi che fruiscono dei servizi della Coop, per ricordare: "Ci sono strumenti utili in questo territorio come la Cooperativa Amicizia, nati dalla forza di famiglie e volontari. Oggi non è facile fare questa scelta: la Coop sia supportata e valorizzata". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stanze colorate e giardini curati: "La Coop va aiutata e supportata"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Mogol e Diaco regalano emozioni a Bella Ma con un duetto su I giardini di marzo - Durante la trasmissione "Bella Ma'" su Rai 2, i telespettatori hanno assistito un momento di grande intensità emotiva. Pierluigi Diaco, conduttore del programma, ha improvvisato un duetto con Mogol, celebre paroliere italiano, eseguendo "I giardini di marzo", brano iconico scritto da Mogol per Lucio Battisti nel 1972.

Cosa riportano altre fonti

Il parchetto di via Isonzo: "Niente più giri loschi, ora telecamere ai giardini" - "Il parco di via Isonzo? Dopo i lavori, la situazione è nettamente migliorata rispetto ai vari casi al limite nel 2024. Abbiamo tolto la siepe, messo una ringhiera di protezione per i bambini, una illuminazione migliore e una telecamera di videosorveglianza a 360 gradi. Così non riceviamo più lamentele da quella zona". Lo dice convinto Paolo Renna. L’assessore comunale alla Sicurezza ha fatto il punto sui passati lavori e su quelli in arrivo in città, parlando in primis del parchetto tra i viali Trieste e Piave: "Se prima di pomeriggio si trovano solo persone extracomunitarie, ora ci sono i ... 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Fiori da piantare in primavera: quali scegliere per balconi e giardini - Con aprile, la primavera è nel pieno della sua energia. Le temperature diventano più stabili, è il momento giusto per riempire balconi, davanzali e giardini di fiori colorati e profumati. Dai classici intramontabili alle varietà più resistenti al sole, ecco cosa piantare da aprile in avanti... 🔗Leggi su veronasera.it

Estate modenese, Whitemary in concerto ai Giardini Ducali con il suo ultimo lavoro “New Bianchini” - Un nuovo nome entra nel calendario dell'Estate modenese: Whitemary arriva ai Giardini Ducali, pronta a trasformare il festival in una vera e propria dancefloor a cielo aperto. Un nuovo appuntamento a ingresso gratuito dopo i sold out di Shame nel 2023 e Venerus nel 2024, inseiro nell'ambito... 🔗Leggi su modenatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Coppia dell'acido, ecco dove Martina starà con suo figlio: pareti colorate, grandi stanze e ludoteca; Bruno Barbieri 4 Hotel stasera su Sky Uno e NOW: Ischia nell'ultima puntata; Milano Design Week 2024, le più belle installazioni del Fuorisalone all’Università Statale; Grande Fratello Vip 6: spoilerati sul web salone, veranda, giardino e una camera da letto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stanze colorate e giardini curati: "La Coop va aiutata e supportata" - I due nuovi locali della Cooperativa Amicizia sono colorati e accoglienti, all’esterno sono stati ricavati giardini curati. Sono ... 🔗ilgiorno.it