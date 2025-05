Stanate da Brumotti al raduno Harley a Senigallia le finte mute rischiano il processo ma non si trovano

ANCONA Le aveva filmate, bloccate e sbugiardate: non erano sordomute, ma sentivano e parlavano benissimo. Ora, quelle due giovani romene fermate lo scorso giugno dall?inviato di Striscia La. 🔗Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Stanate da Brumotti al raduno Harley a Senigallia, le finte mute rischiano il processo (ma non si trovano)

