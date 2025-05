© Ilgiorno.it - Stakanovisti d’Italia . Lecchesi impegnati al lavoro per 265 giorni all’anno

A Lecco si pensa solo al lavoro . Non è un luogo comune. I Lecchesi sono gli Stakanovisti d’Italia : lavorano quasi 265 giorni all’anno . Lo certificano i ricercatori dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui inoltre al nord si lavora 255 giorni rispetto ai 228 del sud.Secondo la loro analisi, gli operai e gli impiegati che nel 2023 hanno timbrato più volte il cartellino sono appunto quelli della provincia di Lecco, con una media di 264,9 giorni lavorativi. Seguono i dipendenti privati di Biella con 264,3 giorni di lavoro , Vicenza con 263,5, Lodi con 263,3, Padova con 263,1, Monza e Brianza con 263, Treviso con 262,7 e Bergamo con 262,6.Al contrario si lavora di meno nel Foggiano con 213,5 giorni , Trapani con 213,3, Rimini con 212,5, Nuoro con 205,2 e Vibo Valentia con 193,3 giorni . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

