Sri Lanka bus di pellegrini cade in un precipizio | almeno 21 morti

Si tratta dell'incidente più mortale avvenuto sulle strade dello Sri Lanka da quando un autobus si è scontrato con un treno a un passaggio a livello a Polgahawela (nord-ovest) nel 2005, uccidendo 37 persone

