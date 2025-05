Squallore senza limiti | Fedez litiga con il re delle bestemmie tra insulti e auguri di tumori Poi spunta la Lucarelli…

Lo Squalloresenzalimiti anche sul campo di calcio dei vip, o presunti tali. Una rissa è stata sfiorata alla Kings League Italy tra Fedez e Blur, il primo cantante, o presunto tale, il secondo influencer, noto sul web come il “re dellebestemmie”. È successo ieri, sabato 10 marzo, durante la partita, una delle più attese, tra i ‘Boomers’ capitanati del rapper e gli ‘Stallions‘ del content creator. I due sono stati fermati grazie altri giocatori in campo, tra cui anche l’ex Juventus, Leonardo Bonucci, che sono intervenuti per placare gli animi.La rissa tra Fedez e Blur, tra ruggini e auguri di tumoriLa Kings League Italy è un torneo di calcio a 7, nato in Spagna nel 2022 su iniziativa dell’ex-calciatore Gerard Piqué, che si disputa tra calciatori e persone note del web. La partita di ieri prevedeva la sfida per i quarti di finale dei playoff tra gli Stallions, la squadra di Blur (Gianmarco Tocco, considerato il re di Twitch), e quella dei Boomers, capitanata da Fedez con Leonardo Bonucci come wild card. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Squallore senza limiti: Fedez litiga con il “re delle bestemmie”, tra insulti e auguri di tumori. Poi spunta la Lucarelli…

