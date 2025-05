Sport in tv oggi domenica 11 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

domenica 11 maggio ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli Internazionali d’Italia, il ciclismo con il Giro d’Italia, il beach soccer con i Mondiali, i motori con il Motomondiale ed il Motocross, e tanto altro ancora.Dopo le prove libere e le qualifying race del sabato, il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare dell’ottava tappa della stagione 2025: in programma a Lugo c’è il GP di Spagna, sia per la MXGP che per la MX2. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la sesta tappa stagionale: per il GP di Francia, a Le Mans, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 11 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Potrebbe interessarti su Zazoom: Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming - La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Su questo argomento da altre fonti

Sport in tv oggi (domenica 30 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Domenica 30 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Miami, i motori con Motomondiale e Superbike, gli sport invernali con i Mondiali per lo sci freestyle ed il curling maschile, e tanto altro ancora.Si disputa l’ultima gara di skicross in programma ad Idre Fjäll (Svezia), valevole per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-2025: Simone Deromedis è ancora in corsa per la vittoria in classifica generale, mentre Jole Galli concorre per la piazza d’onore. 🔗Leggi su oasport.it

Sport invernali oggi in tv: orari domenica 2 marzo, programma, streaming - Oggi, domenica 2 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: gare dei Mondiali per lo sci nordico, con sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica, e di Coppa del Mondo per lo sci alpino, per lo sci freestyle, per lo snowboard e per lo speed skating.Nel superG femminile in programma a Kvitfjell (Norvegia), in casa Italia saranno dieci le azzurre al via nella gara odierna: Marta Bassino con l’1, Roberta Melesi col 5, Federica Brignone col 6, Elena Curtoni con l’8, Sofia Goggia col 10, Laura Pirovano col 20, Asja Zenere col 32, Vicky Bernardi col 41, Nicol Delago col 44 e Nadia ... 🔗Leggi su oasport.it

Sport in tv oggi (domenica 16 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Domenica 16 marzo ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il ciclismo con la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico, i motori con F1, Motomondiale e Motocross, gli sport invernali con i Mondiali per lo short track, lo speed skating ed il curling femminile, e tanto altro ancora.Il primo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Melbourne, ovvero l’Albert Park Circuit, e prevede 58 giri della lunghezza di 5. 🔗Leggi su oasport.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video QVC guarda al futuro con una forte spinta sul digitale Video QVC guarda al futuro con una forte spinta sul digitale

Su questo argomento da altre fonti

Sport in tv oggi, domenica 4 maggio 2025: Formula 1, il tennis e la Serie A; Le partite di Serie A di oggi, il calendario e gli orari della 35^ giornata; Sport in TV oggi 4 maggio: orari e programmazione SBK e non solo; Sport in tv oggi, domenica 27 aprile: Serie A, Giro di Turchia, MotoGP. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sport in tv oggi (domenica 11 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Domenica 11 maggio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con gli Internazionali d'Italia, il ciclismo con il Giro ... 🔗oasport.it

Sport in tv oggi, domenica 27 aprile: Serie A, Giro di Turchia, MotoGP - Gli eventi sportivi da vedere in tv oggi, domenica 27 aprile 2025, dal tennis alla Serie A di calcio, dal motociclismo all'atletica leggera. Al via il Giro di Turchia. 🔗gazzetta.it

Programmi Tv: la domenica di Rete8 a tutto sport - Ricco pomeriggio sera domenicale all'insegna dello sport oggi sul canale 10. Si inizia con la diretta di Serie D Teramo-Chieti FC 1922 e si va avanti fino allo speciale Playoff Catania-Pescara ... 🔗rete8.it