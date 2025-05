Sport in lutto se n’è andato un grande | in tanti campioni lo piangono

Certe presenze non si notano, ma sono ovunque. Nei corridoi degli stadi, dietro le tende degli spogliatoi, nei silenzi prima di una gara e negli abbracci dopo una caduta. Sono quelli che ti guardano quando non hai più niente da dire, e ti restituiscono una possibilità senza chiedere spiegazioni. Sono quelli che non appaiono mai nelle foto, ma se oggi qualcuno può ancora correre, pedalare, suonare, è anche grazie a loro.Lui stava lì. Sempre un passo indietro. Mai al centro. Aveva un modo tutto suo di entrare nella vita degli altri: senza forzare la porta, come fa chi ha imparato a rispettare il dolore. Non era uno psicologo, né un sacerdote, ma quando parlava, sapeva dove toccare. E quando taceva, faceva ancora più bene. Perché il suo mestiere era fatto di silenzi pieni, e di mani che sapevano ascoltare.

Tv in lutto, addio al noto volto dello sport italiano - Tv in lutto, addio al noto volto dello sport italiano – Il mondo del giornalismo sportivo piange la scomparsa di Elio Corno, che si è spento all'età di 78 anni. Volto popolare delle tv private dove esibiva con disinvoltura la sua fede interista, era stato per molti anni responsabile della pagina sportiva de «il Giornale». A lungo è stato anche ospite (fino alla stagione 2012/2013) al programma tv "Il processo del lunedì" di Aldo Biscardi.

Gravissimo lutto travolge lo sport, aveva solo 30 anni - Un terribile lutto ha colpito il mondo dello sport. Una tragedia che ha colpito tutti i parenti e gli amici del protagonista. Nel mondo dello sport capita talvolta di dover assistere a tragedie purtroppo molto precoci, persone nel pieno della propria gioventù e della propria carriera che devono salutarci anzitempo, dei lutti che sconvolgono gli ... Leggi tuttoL'articolo Gravissimo lutto travolge lo sport, aveva solo 30 anni sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano.

Lutto nello sport italiano, l'ex campione trovato morto a letto - Lutto nello sport italiano, l'ex campione trovato morto a letto – Lutto nel mondo del ciclismo: è morto l'ex campione a soli 53 anni. Per entrare nella sua casa i vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta di ingresso. L'uomo infatti viveva da sola. (continua a leggere dopo le foto)Leggi anche: Mondo della Tv in lutto: è morta Farrah Forke, la famosa attrice aveva soli 54 anniLeggi anche: Grave lutto per Licia Colò, il messaggio di dolore sui social è da brividiLutto nello sport italiano, l'ex campione trovato morto a lettoMorto Alessandro Pavan.

Terribile lutto per il calcio italiano: addio all’ex Inter - Brutte notizie per il mondo del calcio, con un terribile lutto di cui stanno parlando tutti: ecco chi se n'è andato. 🔗ilpallonaro.com

L’Empoli calcio in lutto, addio allo storico magazziniere - EMPOLI. Lutto in casa Empoli. Nel pomeriggio di venerdì 9 maggio se n’è andato lo storico magazziniere Giancarlo Fontanelli. Classe 1938, era in pensione già da qualche anno ma nell’ambiente azzurro n ... 🔗msn.com

Mondo del calcio in lutto, se n'è andato Jair - Il mondo del calcio piange il brasiliano Jair, che si è spento all'età di 85 anni. L'ex attaccante fu campione del mondo nel 1962 in Cile (senza però mai scendere in campo), ma alle nostre ...

