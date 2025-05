Spettacolo in cielo | arriva la Luna dei Fiori

Lunedì 12 maggio 2025, alle 18:58, il cielo si illuminerà con la maestosa Luna dei Fiori, un evento sacro per i nativi americani. Questo spettacolo magico sarà ulteriormente arricchito dalle stelle cadenti delle Eta Aquaridi, offrendo un'esperienza celeste indimenticabile. Preparatevi a ammirare la bellezza di questo fenomeno astrale in una notte incantevole.

Una Luna magica considerata sacra dai nativi americani si potrà ammirare piena in cielo La Luna piena lunedì 12 maggio 2025, alle 18:58. Questo evento è conosciuto anche come "Luna dei Fiori". Le stelle cadenti delle Eta Aquaridi potrebbero arrivare a fare da cornice allo Spettacolo celeste. . 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Spettacolo in cielo: arriva la Luna dei Fiori

Spettacolo in cielo: arriva la Superluna dei Fiori - Una luna magica considerata sacra dai nativi americani si potrà ammirare piena in cielo la notte di lunedì 12 maggio 2025. E la prossima sarà una Superluna perchè è un 'plenilunio al perigeo', cioè si verifica nel momento di maggior vicinanza tra la terra e il suo sapellite.

