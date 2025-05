Spese legali il Comune sborsa 35mila euro

Al Comune di Civitanova arriva il conto di quasi 35.000 euro delle Speselegali da pagare alle persone assolte - sia in primo grado che in appello - nel procedimento aperto dalla Corte dei Conti per accertare le responsabilità della mancata riscossione della Tari dall’Asur: circa 375.000 euro per lo smaltimento dei rifiuti dell’ospedale di Civitanova per gli anni compresi tra il 2012 e il 2017. In entrambi i casi si era costituita in giudizio la giunta di Civitanova. Una denuncia anonima fece da detonatore all’inchiesta e dall’accusa di danno erariale si sono dovuti difendere Tommaso Corvatta e Giulio Silenzi, ex amministratori, Anna Rinaldelli e Maria Luisa Melatini, dipendenti comunali, Lusi Fattori, dipendente Civita.s, Alessandro Brandoni, ex presidente Civita.s, Marco Passarelli, ex dirigente comunale del settore finanze. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spese legali, il Comune sborsa 35mila euro

