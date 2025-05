Spazi gratuiti per sport e musica spiagge libere più attenzione ai senzatetto | le proposte di Mattia Crucioli

“La partita si giocherà probabilmente sul bipolarismo Salis-Piciocchi, ma vorrei che gli elettori si ricordassero che esiste la possibilità del voto disgiunto: possono votare per uno di questi due candidati e per la nostra lista per garantire un presidio di pluralismo e libertà” 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - “Spazi gratuiti per sport e musica, spiagge libere, più attenzione ai senzatetto”: le proposte di Mattia Crucioli

Il parco tubolare ed altre piazze del divertimento create dal pionieristico architetto cileno https://www.jacoporanieri.com/blog/?p=42221 #architettura #divertimento #parchi #piazze #spazipubblici #giochi #cina #asia #invenzioni #urbanisti… Leggi la discussione

L’eclettismo zig-zagante del serpente che accompagnò la rinascita berlinese https://www.jacoporanieri.com/blog/?p=42108 #edifici #architettura #luoghi #berlino #germania #capitale #governo #riunificazione #urbanistica #pianificazione #cost… Leggi la discussione

Just the woman I am: la corsa rosa torna a invadere il centro di Torino tra sport, visite gratuite, prevenzione e musica - Just the woman I am è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. JTWIA si svolge... 🔗Leggi su torinotoday.it

Sport, cena con delitto e musica. Ecco la sagra ’RicreAmo la Festa’ - Con la “Cena con delitto” di ieri sera, si è aperta l’edizione 2025 di RicreAmo la Festa, la sagra partita nel 2007 organizzata dai ragazzi dei gruppi di Azione Cattolica e dai volontari della parrocchia di Massa Fiscaglia. Una manifestazione sentita in paese ed attesa dalla comunità grazie all’energia dei tanti giovani presenti.Nel pomeriggio le finali del torneo di calcio a 5 mentre in serata l’apertura dello stand gastronomico a partire dalle 19. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Grottaferrata: Young Hub, sei corsi gratuiti per i giovani. Giornalismo, musica, web, social, conduzione radio - Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti di Young Hub, il progetto promosso dalle associazioni Archè APS e Crypters APS in collaborazione con il Comune di Grottaferrata. Sabato 29 marzo alle 17:00, presso la sala polivalente della Biblioteca Bruno Martellotta, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle lezioni.Durante l’incontro sarà presentata l’offerta formativa, comprensiva di sei corsi gratuiti relativi alla gestione dei social media, alla creazione di siti web, alla conduzione radiofonica, ma anche al giornalismo, all’educazione musicale e alla tecnica del ... 🔗Leggi su laspunta.it

"Spazi gratuiti per fare sport e musica, spiagge libere, più attenzione per i senzatetto": le proposte di Mat…; Genova, ragazza di 22 anni muore investita da un'auto; Bari celebra il Primo Maggio con musica, sport e solidarietà: la grande festa al parco 2 Giugno; "Spazi di Libertà", a Crotone tre giorni di cultura, memoria e musica tra il 25 aprile e il 1° maggio.

Digitale Terrestre: quasi mille canali gratuiti per sport, film, musica e altro - La piattaforma digitale terrestre offre un intrattenimento gratuito con oltre mille canali disponibili per sport, film, serie, musica e altro. 🔗msn.com

Certosa, apre un centro gratuito per giovani dagli 11 ai 18 anni: musica, calcetto, spazi sociali fisici e digitali - Lo spazio è in parte ancora vuoto proprio per dare la possibilità di scegliere gli allestimenti ai giovani che lo frequenteranno. Al primo piano prevista una palestra per arti marziali e boxe ... 🔗msn.com

