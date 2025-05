Spavento durante l' escursione in mountain bike caduta rovinosa e trauma facciale per un 68enne

Una domenica di avventura si è trasformata in un'emergenza per un 68enne di Alfonsine, coinvolto in un incidente durante un'escursione in mountain bike a Castellina di Sotto, nel comune di Brisighella. Dopo aver perso il controllo del mezzo, il ciclista ha subito una brutta caduta che ha richiesto il trasporto in ospedale in ambulanza per le necessarie cure.

E' finita con il trasporto all'ospedale in ambulanza l'escursione in mountainbike di un 68enne di Alfonsine. Il fatto è avvenuto domenica mattina a Castellina di Sotto, nel territorio comunale di Brisighella. Il ciclista ha perso il controllo del mezzo, incappando in una brutta caduta nella. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Spavento durante l'escursione in mountain bike, caduta rovinosa e trauma facciale per un 68enne

