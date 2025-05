Sospettato di avere accoltellato un uomo si suicida gettandosi dal Duomo di Milano

Nel pomeriggio, un drammatico episodio si è consumato a Milano: un uomo, identificato dagli investigatori della Squadra Mobile grazie ai suoi numerosi tatuaggi, si è suicidato lanciandosi dalle terrazze del Duomo. Si sospetta che si tratti di Emanuele De Maria, già coinvolto in un’aggressione avvenuta all'Hotel Berna. La tensione attorno a questo caso cresce, mentre le autorità cercano ulteriori conferme e dettagli sulla sua identità.

È sulla base dei numerosi tatuaggi che aveva sul corpo che gli investigatori della Squadra Mobile, anche se non vi è ancora un riconoscimento ufficiale, ritengono che sia Emanuele De Maria l'uomo che si è suicidato gettandosi dalle terrazze del Duomo di Milano nel pomeriggio. L'uomo aveva accoltellato ieri mattina un collega all'Hotel Berna di Milano (qui la notizia), dove aveva trovato posto in lavoro esterno dal carcere di Bollate. Era detenuto per un femminicidio del 2016 commesso a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il suicidio è avvenuto poco dopo le 14. L'uomo, a quanto si è appreso, si è lanciato senza nessuna esitazione dal camminamento nord delle terrazze del Duomo cadendo dopo un volo di circa 40 metri in corso Vittorio Emanuele, non lontano dalla Rinascente. Le terrazze, affollate di turisti visto anche il bel tempo, sono state immediatamente chiuse. 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sospettato di avere accoltellato un uomo, si suicida gettandosi dal Duomo di Milano

