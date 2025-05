Sorriso amaro di Conte e pensiero all’Inter | Non dico vinca il migliore Noi vogliamo sognare

Il sorriso amaro di Antonio Conte riflette le sfide di una stagione intensa, con il Napoli che spera di non compromettere i propri sogni di gloria dopo un deludente pareggio contro il Genoa. Mentre l'Inter continua a brillare, il ko di Lobotka rende la situazione ancora più complicata per gli azzurri. In conferenza stampa, Conte condivide le sue considerazioni su questo momento cruciale della stagione.

Il Sorrisoamaro di Antonio Conte, che non perde l’umorismo dopo un brutto pareggio contro il Genoa: il Napoli si gioca il suo bonusLotta apertissima con l’Inter, che non stecca a Torino con le riserve. Invece il Napoli stecca con i suoi titolari e perde anche Stanislav Lobotka, appena tornato dopo un infortunio alla caviglia.Le parole di Conte in conferenza stampa (LaPresse) Calciomercato.itLa prima impressione di Antonio Conte in conferenza stampa sul match è piuttosto amara: “Ci siamo giocati il bonus, dispiace perché meritavamo vincere. Non siamo stati precisissimi, abbiamo concesso sui colpi di testa. Sicuramente potevamo fare di meglio. I ragazzi hanno dato tutto”Poi la battuta sulla lotta Scudetto e sull’infortunio di Lobotka: “Noi troviamo sempre soluzioni e continueremo a farlo anche nelle prossime due partite. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sorriso amaro di Conte e pensiero all’Inter: “Non dico vinca il migliore. Noi vogliamo sognare”

